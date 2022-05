SNCB : perturbations entre Ottignies et Louvain

La circulation ferroviaire est interrompue entre Wavre et Weert-Saint-Georges pour une durée indéterminée depuis 8h20 ce matin.

Une personne a été heurtée a un passage à niveau à Pécrot.

La SNCB conseille aux voyageurs entre Ottignies et Louvain de voyager via Bruxelles-Nord.

Cet incident a eu quelques répercussions en gare d'Ottignies, où un train de marchandises venant de Namur et qui devait se rendre à Louvain était immobilisé. Ce train a pu être garé et ne gêne plus la circulation, ajoute le gestionnaire du réseau.