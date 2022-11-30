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Ukraine - Україна

У SNCB триває страйк | La grève se poursuit à la SNCB

Belgium Implements Coronavirus Emergency Measures

© Thierry Monasse

il y a 45 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

У SNCB 48-годинний страйк розпочався у вівторок увечері о 22:00. Машиністи хочуть засудити відсутність інвестицій у залізничну компанію SNCB та менеджера інфраструктури Infrabel. Цієї середи ситуація порушена, але рух у Намюрі, Люксембурзі та у Валлонському Брабанті поблизу Оттіньї, добре відновився порівняно з днем ​​раніше. Запроваджена у вівторок альтернативна служба передбачала курсування кожного четвертого поїзда. На завтрашній четвер у всьому світі половина поїздів буде на рейках. Однак SNCB уточнює, що протягом дня можуть бути коригування залежно від кількості працівників, які беруть участь у страйку. Тому компанія рекомендує користувачам залізниці проконсультуватися з планувальником подорожі для отримання додаткової інформації.

Незважаючи на страйк, який паралізує кожен другий потяг у країні, у ранкову годину пік на дорогах Бельгії не було більше заторів, ніж зазвичай.

 

La grève se poursuit à la SNCB

A la SNCB, une grève de 48 heures a débuté mardi soir à 22h00.  Les conducteurs de train veulent dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel.  Ce mercredi, la situation est perturbée mais le trafic a bien repris à Namur, au Luxembourg et dans le Brabant wallon du côté d'Ottignies par rapport à la veille. Le service alternatif instauré mardi prévoyait un train sur quatre. Pour demain jeudi, ce sera globalement la moitié des trains sur les rails.  Toutefois, la SNCB précise qu’il peut y avoir des adaptations en cours de journée, en fonction du nombre d'employés participant à la grève. La société conseille donc aux usagers du rail de consulter le planificateur de voyages pour de plus amples informations.

Malgré la grève qui paralyse un train sur deux dans le pays, les routes belges n'étaient pas plus encombrées que d'ordinaire à l'heure de pointe matinale.

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