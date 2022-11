У SNCB триває страйк | La grève se poursuit à la SNCB

A la SNCB, une grève de 48 heures a débuté mardi soir à 22h00. Les conducteurs de train veulent dénoncer le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructure Infrabel. Ce mercredi, la situation est perturbée mais le trafic a bien repris à Namur, au Luxembourg et dans le Brabant wallon du côté d'Ottignies par rapport à la veille. Le service alternatif instauré mardi prévoyait un train sur quatre. Pour demain jeudi, ce sera globalement la moitié des trains sur les rails. Toutefois, la SNCB précise qu’il peut y avoir des adaptations en cours de journée, en fonction du nombre d'employés participant à la grève. La société conseille donc aux usagers du rail de consulter le planificateur de voyages pour de plus amples informations.

Malgré la grève qui paralyse un train sur deux dans le pays, les routes belges n'étaient pas plus encombrées que d'ordinaire à l'heure de pointe matinale.