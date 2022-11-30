У SNCB триває страйк | La grève se poursuit à la SNCB

У SNCB 48-годинний страйк розпочався у вівторок увечері о 22:00. Машиністи хочуть засудити відсутність інвестицій у залізничну компанію SNCB та менеджера інфраструктури Infrabel. Цієї середи ситуація порушена, але рух у Намюрі, Люксембурзі та у Валлонському Брабанті поблизу Оттіньї, добре відновився порівняно з днем ​​раніше. Запроваджена у вівторок альтернативна служба передбачала курсування кожного четвертого поїзда. На завтрашній четвер у всьому світі половина поїздів буде на рейках. Однак SNCB уточнює, що протягом дня можуть бути коригування залежно від кількості працівників, які беруть участь у страйку. Тому компанія рекомендує користувачам залізниці проконсультуватися з планувальником подорожі для отримання додаткової інформації.

Незважаючи на страйк, який паралізує кожен другий потяг у країні, у ранкову годину пік на дорогах Бельгії не було більше заторів, ніж зазвичай.