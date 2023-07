SNCB : l’offre de trains renforcée en direction du littoral ce week-end

La SNCB s’attend à une affluence vers la Côte ce week-end en raison des températures estivales et mettra par conséquent des trains supplémentaires à disposition des usagers pour rejoindre le littoral, a annoncé jeudi la société de chemin de fer.

Quatre départs et quatre retours seront ainsi ajoutés à l’offre d’été, en direction et au départ d’Ostende et de Blankenberge. La SNCB conseille aux usagers de préparer leur voyage en consultant le planificateur en ligne. Elle leur recommande en outre d’éviter les heures de pointe et de prévoir de l’eau en suffisance.