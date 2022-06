Suite à un incident sur les voies en gare de Bertrange Strassen au Luxembourg, la circulation ferroviaire est interrompue depuis 7h30 entre Mamer et Bertrange. Des retards et suppressions sont possibles. Vous pouvez utiliser un bus de remplacement.

Vous pouvez utiliser un train de remplacement entre Bertrange Strassen et Luxembourg.

Les trains IC ne circulent pas entre Arlon et Luxembourg. La SNCB conseille de voyager via Athus.

La fin du dérangement est estimée entre 10:30 et 11:30.