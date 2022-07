SNCB : des accompagnateurs en bermuda pour tester la tenue pendant les fortes chaleurs

Christophe est accompagnateur depuis 20 ans et fait partie des premiers à enfiler un bermuda au travail. "C’est quand même agréable, d’autant plus que l’on parcourt pas mal d’allers-retours de centaines de mètres dans le train. Et puis, quand on va chercher une rame garée depuis des heures au soleil, l’intérieur est surchauffé, sans air conditionné". Il attendait donc l’autorisation depuis longtemps.

"Le bermuda n’empêche pas le respect", explique Christophe, qui cite ses collègues d’autres services publics comme les postiers ou les policiers, pour qui le port du short est autorisé. Les premières réactions des voyageurs sont en tout cas positives. Cela permet en tout cas un dialogue positif et bienveillant entre le contrôleur et la clientèle, selon les premiers retours.