SNCB : après avoir été dopée par le Covid, la satisfaction des voyageurs a baissé en 2022

Après avoir atteint des sommets pendant les années marquées par la crise sanitaire, la satisfaction des voyageurs à l’égard des services de la SNCB. Le renouvellement de la flotte devrait augmenter le confort des usagers et leur satisfaction, espère la société de transport public.

En 2022, 69% des voyageurs se sont déclarés satisfaits du service de la SNCB. C’est ce qu’a répondu le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) à une question écrite de la députée Sophie Thémont (PS). Le pourcentage exprime le nombre de voyageurs qui attribuent à la SNCB une note d’au moins 7 sur 10.

Ils étaient 60% en 2018, 67% en 2019, 75% en 2020 et 77%, un record, en 2021 avant de retomber. En cause : la ponctualité, qui est passée en 2022 sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018, hors trains annulés. Un problème lié tant à des causes externes (marcheurs sur les voies, vols de câbles…) qu’au vieillissement du parc de trains.