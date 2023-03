SNCB 2023-2026 : un plan ambitieux, avec ou sans suppression de 22 points d’arrêt en Wallonie ?

Ce vendredi, le conseil d’administration de la SNCB doit adopter son "Plan de transport 2023-2026". On le sait, le gouvernement fédéral a débloqué des moyens supplémentaires pour le rail. D’ici trois ans, 2000 trains supplémentaires rouleront par semaine. Mais du côté de la direction, les moyens supplémentaires ne sont pas suffisants. Il est donc à nouveau question de supprimer une vingtaine d’arrêts, des gares où le train ne s’arrêtera plus. Exemple à la gare de Ville-Pommeroeul qui n’est plus desservie que par quelques trains et dont comme plusieurs gares de cette ligne St-Ghislain-Tournai, le point d’arrêt serait menacé. Au total vingt-deux gares, à la fréquentation réduite, essentiellement en Wallonie, pourraient ne plus voir le train s’arrêter.