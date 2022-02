Snapchat vous laissera enfin changer de pseudo

Dès le 23 février, les utilisateurs de Snapchat sur Android et iOS pourront changer de pseudo. Une première sur le réseau social qui a pourtant vu le jour en 2011.

Pour changer de pseudo, rien de plus simple. Il suffira de cliquer sur votre bitmoji, puis sur l’engrenage. Choisissez ensuite le sous-menu “nom d’utilisateur” et “Changer de nom d’utilisateur” et le tour est joué. Snapchat annonce que le changement de pseudo n’aura aucun impact sur vos contacts, votre Snap Code, votre Snap Score ou vos souvenirs.