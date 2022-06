Snapchat vous aide à trouver les meilleurs restaurants autour de vous.

Les gourmands vont être servis. Snapchat a lancé un nouveau filtre sur sa carte interactive Snap Map pour lister les restaurants situés autour d'un utilisateur. Développée en partenariat avec The Infatuation, un site regroupant les avis sur des restaurants, l'option fournira les adresses des restaurants locaux les mieux notés, "approuvés" par le site. Les utilisateurs pourront également mettre en favoris les restaurants pour pouvoir les retrouver plus facilement et partager leurs adresses préférées avec leurs amis via le chat de l'application.

Le filtre permettra également de chercher un restaurant selon le type de cuisine ou de repas souhaités : brunch, rendez-vous professionnel, en groupe...

Pour le moment, l'option pour trouver un restaurant sur Snapchat n'est disponible que dans de grandes villes américaines comme New York, Los Angeles, Chicago ou San Francisco, ainsi qu'à Londres. Le réseau social n'a pas indiqué si le filtre allait être déployé dans d'autres villes. Cependant, tous les utilisateurs de l'application pourront découvrir les avis du site Infatuation sur de nombreux restaurants dans plus de 50 villes à travers le monde dans "Place Profiles".

Pour en profiter, les utilisateurs n'auront qu'à activer leur géolocalisation sur leur smartphone et le filtre en allant dans le menu de la Snap Map.

En février 2022, Snapchat avait déjà réalisé une collaboration avec le site Ticketmaster pour développer un filtre sur sa carte interactive. Cette option permet de découvrir les prochains concerts organisés dans votre région.