Snapchat va lancer sa version payante

Snapchat Plus est actuellement en phase de test. À terme, l’abonnement payant permettra aux utilisateurs de bénéficier de quelques options supplémentaires.

Comme l’annonce Liz Markman, porte-parole de Snap, au site The Verge, “nous effectuons les premiers tests internes de Snapchat Plus, un nouveau service d'abonnement pour les Snapchatters. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et préliminaires avec nos abonnés, et d'en apprendre davantage sur la meilleure façon de servir notre communauté.”

Concrètement, les utilisateurs qui décideront de payer un abonnement bénéficieront d’icônes exclusives, d’un badge spécial sur leur profil, et de plusieurs fonctionnalités liées à leurs amis les plus proches (épingler un ami, savoir qui a regardé plusieurs fois une story, suivre ses amis, etc.).