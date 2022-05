Snapchat : une nouvelle fonctionnalité pour faire du shopping en réalité virtuelle.

Acheter en ligne sera de plus en plus facile sur l'application Snapchat. Le groupe Snap a dévoilé une nouvelle expérience d'achat à l'occasion de son Snap Partner Summit 2022. Appelée "Dress Up", cette innovation permettra aux utilisateurs du réseau social d'essayer des vêtements en réalité virtuelle avant de potentiellement les acheter en un clic.

"Dress Up rassemble en un seul endroit les meilleures expériences de mode et d'essayage en réalité augmentée des créateurs, des détaillants et des marques de mode."

Une fonction disponible dans Lens Explorer qui associe les effets du réseau social et un clic de l'appareil photo dans la AR Bar. Les utilisateurs de Snapchat pourront se prendre en photo pour découvrir les tenues et autres accessoires mis en avant dans "Dress Up". Un côté pratique qui permettra de visualiser plus facilement le produit.