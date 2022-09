Snapchat, en difficulté financière, contraint de fermer l’application française Zenly

Après avoir refusé de vendre l’entreprise, Snap a licencié les quelque 70 salariés qui étaient tous basés en France.

Le réseau social Snapchat est en effet en difficulté, et a annoncé il y a quelques jours un plan social massif concernant 20% de ses effectifs. Ce qui représente pas moins de 1.300 personnes, y compris les salariés de Zenly, une filière rachetée en 2017 pour 300 millions de dollars.

La startup, spécialisée dans la géolocalisation, était pourtant parvenue à trouver des investisseurs prêts à la racheter. Mais Snap, qui y voyait un concurrent potentiel en cas en rachat, a préféré tuer la structure qui était jusqu’à présent restée indépendante de l’application Snapchat de base. “Cette décision purement économique gaspille plus de 10 ans de travail alors que nous avons une super application qui rassemble une communauté très engagée, une technologie unique et brevetée, et nous avons grandi”, regrette un employé.