Snapchat : avec Dreams, l’appli booste vos selfies à l’intelligence artificielle

Le réseau social propose une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle. Baptisée Dreams, cette option permet de générer des selfies plus créatifs (ou plus éloigné de la réalité, c’est selon).

Snapchat ne se concentre plus sur les filtres de visage, qui peuvent aller du plus ridicule (avec des oreilles et une langue de chien) au plus troublant (avec des filtres qui transforment tout le visage comme une chirurgie esthétique express). Désormais, l’environnement de votre selfie sera également mis en valeur, voire complètement modifié.