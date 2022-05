SNAP, un premier festival engagé sur la prostitution s’ouvre à Bruxelles

La première édition du festival artistique engagé des travailleurs du sexe SNAP (Sex workers Narratives Arts & Politics) aura lieu du 27 au 29 mai au Beursschouwburg et au cinéma NOVA à Bruxelles. Les œuvres présentées ont été créées par des femmes et des hommes actifs dans le secteur, ou en collaboration active avec eux.

Il sera question de pornographie, mais aussi d’escorting et de pratiques BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme). Une large place sera accordée aux performeurs du virtuel et aux spécificités de ces nouvelles modalités d’exercice. Certains contenus ne seront accessibles qu’aux personnes de plus de 18 ans. Des questions transversales liées au genre, à la communauté LGBT + (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans et autres), à la migration, à l’usage de soi, à la précarité et à la dépénalisation actuelle du travail sexuel seront aussi abordées.

Au programme, il y aura des performances, des films, des débats ou encore l’exposition "Pute et Peintre". Cette dernière rendra notamment hommage à Grisélidis Réal, écrivaine, artiste peintre et prostituée suisse décédée en 2005.

Plus d'informations sur le site internet du festival