SMUR, pompiers, police et protection civile à Hautrage pour un exercice de grande ampleur

150 participants devaient faire face à un scénario catastrophe pour mieux se coordonner en situation réelle.



Voici le scénario fictif : un hélicoptère de la Défense se crashe sur le site d’une usine de Seveso à Hautrage. Les pals éventrent des cuves de produits chimiques provoquant des émanations de produits toxiques. Par malchance, des étudiants sont venus visiter l’usine et sont potentiellement contaminés. Les villages aux alentours doivent être examinés voir confinés, les blessés soignés.

Différentes structures ont participé à cet exercice, dont le docteur Leclercq, en intervention pour le SMUR. "La première étape, c’est de faire un tri pour pouvoir monter en puissance les secours vers l’évacuation des patients ou vers le poste médical", explique-t-elle.

Le but de l’exercice est de se coordonner au cas où un incident de ce genre se produirait, cette fois-ci pour du vrai. "On nous a notamment demandé du renfort de mousse", explique Stéphane Bairin, lieutenant-colonel à la protection civile de Crisnée, près de Liège. "Dans le cadre de l’accident, il y avait des fuites de produits chimiques et on avait répandu de la mousse. Mais comme les stocks sont insuffisants, on faisait appel à notre stock de la protection civile chez nous".

De la mousse qui vient de Crisnée, l’endroit de la seule caserne de protection civile en Wallonie. Loin, donc de cette usine à Hautrage. Si l’exercice s’est bien passé, en pratique il faudra prendre en compte le temps d’arriver sur les lieux, entre 1h15 et 2 heures selon le type de véhicule. "Le créneau pour nous c’est vraiment recevoir l’information le plus tôt possible, pour démarrer le plus rapidement possible aussi et pouvoir déterminer les besoins nécessaires sur place. Le temps de trajet est incompressible mais on essaye de gagner du temps en amont, dans l’échange d’information".