« SMS For Location Vol. 5 », Moonshine revient avec une nouvelle mixtape organique et pleine de sagacité

À la base, Moonshine, ce sont des soirées qui prennent place à Montréal, dans l’ancien appartement d’Hervé Kalongo, cofondateur du collectif. À l’époque, l’idée est surtout de se regrouper entre amis le temps d’une soirée et d’écouter des styles musicaux afros et percussifs que l’on ne retrouve pas à Montréal. Pierre Kwenders, l’un des fondateurs du collectif, se souvient : "Hervé et moi, on est tous les deux nés au Congo. On est arrivés à Montréal à peu près à l’adolescence. Nos références musicales sont un peu différentes des gens d’ici. Nous, on arrive avec un bagage de coupé décalé, de ndombolo, d’afrohouse… En étant jeune, adolescent ou jeune adulte, quand tu sors dans les boîtes de nuit, tu n’entends pas nécessairement tout ça et tu ne t’y retrouves pas vraiment. À Montréal, l’influence de la musique américaine est omniprésente et c’est difficile de trouver d’autres sons. C’est pour ces raisons que les premières soirées Moonshine (avant même qu’elles ne s’appellent Moonshine) ont commencé dans le loft d’Hervé. On s’y retrouvait à balancer tous les sons de Koffi Olomidé, de Papa Wemba, et de toutes ces autres stars d’Afrique que l’on n’avait pas la chance d’écouter ailleurs."

Il y a de cela huit ans maintenant, le groupe d’amis décide de trouver un lieu pour organiser leur première soirée. C’est ainsi qu’est né le concept de soirées Moonshine, un événement mensuel souvent organisé autour des nuits de pleine lune. Pour y participer et y accéder, il fallait envoyer un SMS au numéro indiqué afin de recevoir les coordonnées du lieu de fête.

Aujourd’hui, Moonshine a su garder son ADN premier qui se voulait festif tout en s’exportant au-delà de Montréal, notamment à Paris, à Bruxelles, à Lisbonne ou encore à Los Angeles. C’est toujours sous le signe de "l’enjaillement et du travail" que les choses vont se décanter pour le collectif. Depuis 2014, Moonshine a su faire ses preuves quant à l’organisation de soirées éphémères, en passant par la curation et la mise en valeur d’un catalogue grandissant de musique, de contenus audiovisuels et de mode.

Ce "gros mariage", comme le décrivent Pierre Kwenders et Hervé Kalongo, rassemble d’un côté, une dizaine de personnes qui forment un noyau dur et de l’autre, une famille élargie d’une trentaine de personnes qui gravitent autour de tous leurs projets. "C’est vraiment une très grande famille qui inclut plusieurs personnes et plusieurs acteurs de différents milieux."

Au-delà d’un concept de soirée, à l’heure actuelle, Moonshine, c’est aussi "une maison de disques, une boîte de prod et une marque de vêtements. Ce sont des amis qui créent dans différentes disciplines" détaille Hervé Kalongo. "Quelque chose que l’on a appris assez tôt, c’était que pour que notre vision soit fidèle à elle-même, il fallait faire les choses nous-mêmes. Il y a huit ans, il n’y avait pas de structure à notre portée qui défendait notre style de musique" explique-t-il. C’est sur base de ce constat que Moonshine se constitue en label.

"On est vraiment de grands adeptes de l’"article 15" connu dans la culture congolaise. L’article 15 dit : "débrouillez-vous". Lorsqu’il n’y a personne qui peut t’aider, ou qui veut travailler avec toi, tu le fais tout seul. En le faisant tout seul, tu apprends et tu essaies de faire toujours du mieux que tu peux. Et c’est ce qu’on a fait : on a commencé par le volume 1 de "SMS for Location", c’était un peu le lancement du label" précise Pierre Kwenders. Autour de cette thématique de lieux changeants gardés secrets jusqu’à la dernière minute et révélés uniquement par SMS, et en référence aux premières soirées Moonshine et à leur univers, s’est créé le cinquième volume de ces mixtapes qui est sorti ce vendredi 2 décembre.

Cette mixtape de quinze morceaux est le résultat d’une compilation des dernières créations sonores des membres du collectif et/ou de "différents collaborateurs rencontrés, qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à des soirées Moonshine en tant que DJ. La plupart produisent également et nous ont proposé des sons pour la compilation. Mais il y a aussi du travail [musical] qui est fait sur la route". Ce sont donc quinze morceaux éclectiques réalisés par un casting impressionnant de DJ et de producteurs internationaux, parfois nouveaux et souvent innovants. Certains de ces titres ont été réalisés lors de voyages, en tournée ou après différents festivals en Europe, en Afrique et en Amérique. En termes de sonorités, pléthore de genres y sont distillés (afrobeats, afrohouse, amapiano, batida, bass heavy, R&B, techno, kuduro, etc.). Les contributeurs de ce cinquième volet injectent des inspirations musicales du passé dans le présent et nous offrent ainsi une œuvre collective qui transcende le temps, l’espace et les cultures. "On essaie d’être un peu ce lien entre toutes les musiques de l’Afrique et des Afro-Descendants" développe Hervé Kalongo.

Durant ce voyage musical, sonore et spirituel, sonorités électro et clubbing se mêlent à des ambiances musicales africaines diverses et variées. Ce volume 5 est rempli d’hommages musicaux et relate également des événements d’actualité et historiques. Avec Moonshine, le fil conducteur reste toujours le même : la joie et les rythmiques percussives, véritable signature et ADN du collectif. Avec ce cinquième volume, le collectif réaffirme avec brio sa puissance esthétique ainsi que sa capacité de réseautage, de promotion et de mise en avant de ses artistes affiliés.