SMS entre Ursula von der Leyen et Pfizer : une plainte pénale déposée en Belgique

Un citoyen belge a décidé de déposer une plainte au pénal à l'encontre de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, rapporte Le Vif ce vendredi. Il lui reproche de s’être substituée au gouvernement fédéral durant la pandémie de Covid-19, en négociant un méga-contrat de vaccins par SMS avec le CEO de Pfizer, puis d’avoir supprimé ces échanges.

En termes juridiques, la plainte vise plus particulièrement l'"usurpation de fonctions et de titre", la "destruction de documents publics" et la "prise illégale d’intérêts et corruption".