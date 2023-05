SMR, l’artiste à contre-courant joue avec les contrastes dans son nouvel EP Contresens

Contresens, c’est le nom du nouvel EP de SMR sorti ce vendredi 26 mai. Ce rappeur et illustrateur, que vous pourrez apercevoir sur certaines vidéos en train de freestyler, feuille de dessin et posca à la main quand il ne participe pas à différents concours ou accompagnements artistiques, est passé dans nos studios pour répondre à quelques-unes de nos questions.

Ce projet, "c’est le projet de la maturité" ironise SMR au sujet de son EP Contresens sorti ce vendredi 26 mai. "Je pense que c’est le projet qui me ressemble le plus, parce que plus je vais faire de la musique, plus je m’assume et plus elle se rapproche de qui je suis vraiment. Je pense que ce projet-là me ressemble encore plus que les précédents tout en s’inscrivant dans la continuité, parce que c’est le cheminement de ma réflexion. J’ai 28 ans, je n’ai plus 18 ans, je ne raconte pas la même chose."

Pour ce nouvel opus, le rappeur voulait offrir un univers plus solaire, loin de ses précédents projets plus sombres. "Quand j’ai commencé la musique avec mes projets solos, j’avais ce truc de vouloir être le mec ténébreux alors qu’en fait, au quotidien, les gens qui me fréquentent le savent, je ne suis pas du tout ténébreux. Je suis même très solaire, très souriant, très joyeux, même si, en parallèle, je suis quelqu’un de très pessimiste. On en revient à cette histoire de contraste qui se dégage dans cet EP. J’ai envie de plus montrer le Samir souriant, que le Samir ténébreux. Du coup, dans ce projet Contresens, je pense qu’il prend un peu plus de place."