"Smile" de Charlie Chaplin interprété par les huit violoncelles d’Ô-Celli, tout ce qui nous faut pour avoir le sourire

Ce mardi, l’ensemble belge Ô-Celli, composé de huit violoncellistes, a partagé sur sa page Facebook une très belle interprétation du thème des Temps modernes de Chaplin, que l’on connaît mieux sous le titre de Smile. Une manière d’encourager Stéphanie Huang, nouvelle membre de l’ensemble pour sa prestation lors du Concours Reine Elisabeth.

Comment ne pas avoir le sourire en écoutant cette version pour huit violoncelles de Smile, issu du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Parmi les violoncellistes de l’ensemble Ô-Celli, on retrouve Sébastien Walnier, Alexandre Beauvoir, Shiho Nishimura, Jean-Pierre Borboux, Yoori Lee, Corinna Lardin, Raphaël Perraud, mais aussi Stéphanie Huang, dont on parle beaucoup ces dernières semaines, et pour cause. La jeune belge de 26 ans était la seule candidate à se présenter à la deuxième édition violoncelle du Concours Reine Elisabeth, et s’est hissée jusqu’en finale, qui se déroule toute cette semaine.

Ce mardi 31 mai, Stéphanie Huang montait sur la scène du Palais des Beaux-Arts pour interpréter l’imposé de Jörg Widmann, ainsi que le brillant deuxième concerto pour violoncelle d’Antonin Dvorak. Et pour l’occasion, ses compagnons d’Ô-Celli ont voulu lui adresser toute leur pensée en partageant cette vidéo, avec ce petit message : "Nous envoyons la meilleure énergie et nous souhaitons le meilleur à notre Stéphanie Huang, qui nous fait déjà sourire, pour la finale de ce soir au Concours Reine Elisabeth".

Une vidéo produite par les Festivals de Wallonie à découvrir ci-dessus.