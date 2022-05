Smile, chien guide en toutes saisons

Evidemment, Smile, comme ses congénères, est aussi capable de guider son maître sous la pluie, en cas de vent ou en période de canicule. Mais le plus surprenant, c’est sa faculté à évoluer dans l’obscurité. Les chiens n’ont pas la même vue que les hommes, et discernent moins bien les détails dans la pénombre. Quand il fait noir, un passant ou une statue peuvent vite prendre la même apparence pour elle. Mais de nouveau, son sens de l’anticipation et sa capacité d’adaptation lui permettront d’analyser la situation et d’emmener son maître à destination, dans les meilleures conditions.

Une formation qui coûte cher

Former un chien guide a forcément un prix. 25.000 euros exactement, par chien. L’association " les amis des aveugles " en forme entre 15 et 20 par an. Mais l’enjeu en vaut la mise. Au terme de leur formation, ils sont mis à disposition de personnes qui présentent une acuité visuelle inférieure à 1/20 et qui ont bien besoin de ce soutien. Pour Smile, ce sera bientôt le tour de remplir ce rôle. Sa carrière de chien guide durera entre 8 et 10 ans, avant de profiter d’une retraite bien méritée.