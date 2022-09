"Smells Like Teen Spirit" : LE clip emblématique de Nirvana

C’est à un monument que Jean-Philippe s’attaque cette semaine : le clip de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana. C’est une vidéo qui a marqué tous les esprits à une époque qui ne connaissait pas encore les réseaux sociaux et qui avait globalement pour seul canal de découverte la radio et la TV.

L’animateur vous explique les détails de ce tournage complètement chaotique, l’histoire du réalisateur - complètement inconnu à l’époque et qui sera par la suite appelé par de grands noms comme Garbage, Metallica ou encore Green Day – les symboles de cette génération qui sont extrêmement présents dans le clip ainsi que la signification des paroles de cette chanson iconique.