Smashing Pumpkins et son clip à la Georges Méliès

C'est un très beau clip sur lequel on s'attarde cette semaine dans Review avec Dominique Ragheb et Fanny Gillard, celui de "Tonight, Tonight" de Smashing Pumpkins.

Le titre est sorti en 1995 sur l'album Mellon Collie and the Infinite Sadness mais son clip vidéo, réalisé par le couple Jonathan Dayton et Valerie Faris ne verra le jour qu'un an plus tard.

Les réalisateurs, qui sont surtout connus pour leur film Little Miss Sunshine, se sont inspirés de la fameuse pochette de l'album des Smashing Pumpkins et ont puisé leur inspiration dans l'esthétique et les techniques utilisées par George Méliès et son Voyage dans la Lune de 1902.

On vous laisse découvrir la suite en images ci-dessus !