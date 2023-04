Smashing Pumpkins : Billy Corgan va sortir 65 inédits de son groupe Zwan

Billy Corgan, frontman de Smashing Pumpkins, prépare un coffret consacré à l'œuvre complète de son supergroupe, Zwan.

Composé de Corgan, David Pajo (Slint), Matt Sweeney (Chavez), Paz Lenchatin (A Perfect Circle, aujourd'hui Pixies) et Jimmy Chamberlin, le batteur de Smashing Pumpkins, Zwan n'a enregistré qu'un seul album, Mary Star of the Sea, avant de se séparer de manière compliquée.

Dans une interview accordée au Chicago Tribune en 2005, Billy Corgan avait déclaré : "La musique n'était pas le gros problème, c'était plutôt leur attitude...". Des actes sexuels entre membres du groupe en public. Des gens faisant passer de la drogue malgré les frontières. Pajo couchant avec la petite amie du producteur pendant que nous faisions l'album".

Billy Corgan promet 65 chansons inédites.

"Je travaille sur le box en ce moment même. Je suis très excité parce qu'honnêtement, je pense personnellement que la meilleure musique de Zwan n'a pas été publiée - le côté acoustique du groupe, qui est vraiment ce que nous aurions dû faire, au lieu d'essayer de faire un disque de pop alternative. Cela aurait été un effort plus intense, mais ce serait resté plus intemporel".

Lorsqu'on lui dit que l'unique album de Zwan a été bien accueilli par la critique, Corgan répond : "C'est agréable à entendre" et ajoute : "Je suis heureux de voir que les gens ont réévalué une partie de la musique, parce qu'elle est puissante. À bien des égards, c'est un peu le grand disque perdu des Pumpkins. Pour la petite histoire, quand les choses ont commencé à se gâter dans le groupe, Jimmy et moi avons repris le disque et l'avons transformé en un album des Pumpkins, parce que je sentais l'ombre de la maison de disques planer au-dessus de moi".

"Je pensais que c'était un bon album à l'époque", ajoute Corgan. "Nous n'avions pas vraiment le soutien d'une bonne maison de disques, et c'est la véritable histoire de l'aspect commercial de ce groupe. Le côté personnel, c'est moi qui l'ai endossé. J'ai essayé de recréer la dynamique familiale des Pumpkins avec d'autres personnes, et quand ça n'a pas marché, j'ai été très surpris moi. Lorsque vous sortez d'une relation à long terme et que vous avez une relation pansement ensuite, celle-ci ne dure pas longtemps parce que vous retrouvez le même problème."