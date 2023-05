Smash dans le mollet, temps mort médical, guerre d’influence : match tendu entre Djokovic et Norrie à Rome

Novak Djokovic s’est imposé face à Cameron Norrie en huitième de finale de l’ATP 1000 de Rome et s’est qualifié pour un 17e quart de finale dans la capitale italienne en 17 participations. Une rencontre qui valait le détour pour le jeu mais également pour les faits de match qui ont émaillé la rencontre.

Une phase en particulier a valu un regard glacial du Serbe envers le Britannique. Sur un smash, Norrie a envoyé la balle sur le mollet de Djokovic qui s’était retourné et avait arrêté de jouer le point. Le Serbe s’est alors retourné vers le Britannique qui s’est excusé d’un geste de la main et d’un "pardon".

L’homme aux 22 Grand Chelem est revenu sur la phase lors de sa conférence de presse d’après-match : "Peut-être que vous pouvez dire qu’il ne m’a pas touché volontairement. Je ne sais pas s’il m’a vu. Mais avec la vue périphérique vous pouvez toujours voir où se situe un joueur sur le court. La balle était très lente et proche du filet. Je me suis retourné parce que le point était terminé pour moi".

Il faut dire que ce n’est pas la seule phase qui a énervé le Serbe. "Dès le début, il a fait tout ce qui est autorisé. Il est autorisé à prendre des temps morts médicaux. Il est autorisé à toucher un joueur. Il est autorisé à dire 'come on' dans mon visage à peu près sur tous les points. Ce sont des choses que les joueurs savent dans le vestiaire qu’elles ne sont pas fair-play, ce n’est pas comme ça qu’on traite quelqu’un. Mais encore une fois, c’est autorisé donc…", regrettait le numéro 1 mondial.

Pourtant, Djokovic reconnaît n’avoir aucun problème avec Norrie et posséder une relation plutôt cordiale : "J’ai souvent croisé Cameron pendant toutes ses années sur le circuit. On s’est entraîné ensemble. C’est un très chouette gars en dehors du court, donc je ne comprends pas ce genre d’attitude sur le court pour être honnête".

A l’issue de la rencontre, la poignée de main n’était pas des plus chaleureuses, surtout du côté de Djokovic. Le Serbe a expliqué sa position mais aussi indiqué qu’il n’allait pas en faire toute une histoire : "Il a allumé le feu et j’ai répondu. Je ne vais pas laisser quelqu’un se comporter comme ça et m’incliner devant lui. Je vais répondre à ça. C’est tout. Ce qui arrive sur le court reste sur le court et on avance".

L’accrochage risque cependant de laisser quelques traces et le prochain affrontement entre les deux hommes pourrait valoir le détour.