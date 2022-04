Smash Bros Ultimate : Glutonny en finale du Genesis !

Dès le début du tournoi, on a senti que les Français n’étaient pas là pour faire de la figuration : sur les 8 Européens sortis des phases de poules, 7 étaient français. Seule exception à la règle : l’espagnol Pau " sisqui " Caire qualifié qui s’inclinera finalement face à… Glutonny !

Après un parcours en poules impressionnant William " Glutonny " Belaïd, joueur aux couleurs de Solary, a su faire trembler les plus grands. Pour l’historique il a notamment battu Kola (top7) 3-1, Light (top4) 3-0 et Sparg0 (top2) 3-1, bref trois fois rien. Arrivé en finale, il s’inclinera malheureusement, non pas sans combattre, 0-3 face au Mexicain Leonardo " MKLeo " Lopez Perez, actuel top 1 sur le jeu.