Smartphones pliables : Samsung se moque encore d’Apple

Est-ce suffisant pour convaincre les consommateurs ? On vous laissera en juger. Mais toujours est-il que l’obsession de Samsung face à l’iPhone semble révéler un manque d’assurance dans sa gamme pliable. Quasiment seule sur le marché (à quelques exceptions près, moins populaires), la marque a bien du mal à justifier l’intérêt du pliable. Certes, l’écran interne du Galaxy Fold est plus grand, et le Galaxy Flip offre un look plutôt réussi, mais au quotidien, est-ce suffisant ?

Pas vraiment, à en croire les derniers chiffres dévoilés par les analystes de Display Supply Chain Consultants. “Si nous examinons la segmentation régionale, il devient assez clair que le marché américain était un problème pour Samsung au quatrième trimestre 2022 et cela s’est produit juste après le lancement de l'iPhone 14 Pro avec ses caméras améliorées et la Dynamic Island. Alors que les États-Unis représentaient une part de 29 % de la production de smartphones pliables de Samsung en 2021 et une part de 29 % au troisième trimestre 22, ils ont chuté pour atteindre seulement 7 % au deuxième trimestre 22” explique le rapport.

On comprend mieux pourquoi Samsung continue ses attaques. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule attaque envers Apple ce mois-ci. Une autre publicité, américaine cette fois, est consacrée au “switch” d’Apple vers Samsung. L’entreprise sud-coréenne joue sur l’expression “On the fence”, que l’on peut traduire par “sur la clôture” et qui signifie “être indécis”, avec un consommateur littéralement assis sur une clôture. Ce n’est pas très fin, mais ça reste plus développé que la ola.