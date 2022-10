Smartphones et concerts : le combo qui agace Christine and the Queens (Redcar)

Vivre une expérience unique à travers un écran. C’est devenu chose courante pour la génération ultra-connectée. Une habitude qui agace les artistes tels qu’Alicia Keys, Bob Dylan et Wesley Schultz qui ont interdit les smartphones à leurs concerts. Une tendance que Christine and the Queens, alias Redcar, s’apprête peut-être à suivre.

Les 9 et 10 novembre, Christine and the Queens, alias Redcar, offrira à ses fans deux représentations au Cirque d’hiver à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "Redcar les adorables étoiles", le 11 novembre. L’interdiction des smartphones est envisagée par l’artiste qui a partagé sur Twitter sa frustration quant aux spectateurs qui vivent l’expérience à travers un écran. Le tweet qui commence par "Baissez vos téléphones quand on chante, sérieusement on n’a plus rien d’autre que des concerts sincères à partager…" et finissant par "[…] Regarde-moi quand je suis in." a valu à l’interprète de "Saint Claude" des commentaires stipulant qu’il avait un ego démesuré. Ce à quoi il a rétorqué : "C’est de l’ego démesuré de vouloir partager des moments de qualité ? Posez-vous des questions quand vous passez votre temps à déchirer les artistes qui se battent pour que le métier ait du sens".