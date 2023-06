Smartphone interdit aux enfants dans une ville en Irlande

A Greystones, une petite ville d’Irlande, des associations de parents ont décidé d’interdire aux enfants de moins de 13 ans l’utilisation du smartphone à l’école mais aussi la maison.

Le but n’est pas de les punir mais de les protéger des contenus qui ne leur sont pas toujours destinés – et de l’angoisse que certains de ces contenus peuvent susciter. Une mesure également de pondération quand on sait que le temps passé sur les écrans croit généralement avec l’âge.

Ces jeunes Irlandais devront donc attendre de rentrer en secondaire pour pouvoir se connecter sur un smartphone et découvrir de nouveaux univers.