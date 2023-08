Smartphone en classe : des pochettes aimantées pour empêcher les élèves de consulter leur téléphone

Ce concept importé des États-Unis, est déjà mis en application chez nous pour le plus grand bonheur des professeurs. En classe, pour les enseignants, la gestion des téléphones était énergivore. Cette pochette permet de consacrer toutes les minutes de cours aux échanges et aux apprentissages. "Pendant le cours, il y avait parfois des téléphones qui sonnaient et autres. Pendant, l’intercours les élèves se précipitaient sur leurs téléphones pour voir s’il n’avait pas eu d’appels ou de notifications. Avec ces pochettes, ils sont désormais complètement concentrés sur le cours" explique Joséphine Terlinden, professeur de français et de sciences sociales à l’école du Bois Sauvage à Ixelles.

Prix de l’opération ? Une trentaine d’euros par pochette aimantée pour chaque élève. S’il s’agit là d’un petit investissement, les bienfaits pédagogiques et sociaux se font déjà ressentir en classe, et dans la vie de l’école.