SmartGames, une gamme de casse-têtes à petit prix

Depuis quelques années, SmartGames s’est imposé sur le segment des jeux de logique à petit prix, et facile à transporter.

Si vous n’êtes pas attirés par les jeux de société "classiques", avec leurs règles parfois compliquées à comprendre, expliquer et appliquer (voire les trois à la fois dans le pire des cas), il existe heureusement des solutions alternatives, simples et efficaces à la fois, pour s’amuser en solo ou à plusieurs. Et ce, dès 6 ans.

C’est le cas de la gamme SmartGames, qui propose une large variété de puzzles qui tiennent dans un petit boîtier en plastique. À l’intérieur, un plateau de jeu qui permet d’agencer différentes pièces. Selon les modèles, certaines ressemblent à des pièces de Tetris. D’autres sont composées de pièces en forme de X ou de O. Ou encore de petites boules de couleur.