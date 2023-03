"Smart Farming" : quand l’agriculture du futur débarque en Wallonie

Sur les 12.700 exploitations que compte la Wallonie, nombreuses sont celles qui s’équipent d’outils numériques. Dans la ferme des Hauts-prés à Estinnes-au-Val, les vaches vont à la traite seules et c’est un robot qui s’en occupe. L’objectif est de diminuer la pénibilité de l’agriculteur.

À la place d’un simple local de traite, l’éleveur a aujourd’hui un véritable bureau des opérations : "Lors de la traite, l’ordinateur vérifie tous les paramètres de la vache", explique Olivier Mariscal, éleveur. "Lorsqu’il y a un souci, je reçois une alerte. Si la vache n’est pas en bonne santé, je le sais très vite aussi. En même temps, l’ordinateur prélève un petit échantillon de lait qui est analysé par un petit laboratoire situé à côté de lui. Ces analyses de lait me permettent ensuite de savoir si une vache a une infection par exemple."

Collier qui mesure la température des bêtes pour la reproduction, boîtier que l’on fixe à la queue et qui alerte l’éleveur en cas de vêlage, c’est tout un système qui peut être mis en place.

C’est en tout cas ce que veut faire passer comme message l’Association Wallonne des éleveurs (AWé). Carlo Bertozzi est responsable innovation à l’AWé : "L’objectif est d’optimiser la production mais aussi d’améliorer les pratiques agricoles. L’agriculture a toujours absorbé les nouvelles technologies, surtout dans le secteur de l’élevage. Ici, on arrive à faire de l’élevage de précision : on collecte toutes les informations et l’avantage est de pouvoir faire de la prévention. On évite souvent le problème avant qu’il ne survienne."

Aujourd’hui, la Wallonie tente de se rendre compétitive au niveau européen. Dans le cadre du plan de relance européen, 7 millions d’euros ont été investis par Digital Wallonia, un outil de la région wallonne, dans différents projets de digitalisation de l’agriculture. Sandrine Quoibion, responsable : "L’objectif avec ce genre de portes ouvertes est de montrer les différents projets soutenus dans le cadre du plan de relance. Mais c’est aussi de montrer les acteurs qui se mobilisent pour le secteur agricole et qui ont une solution numérique à proposer. On essaie de montrer l’intérêt d’utiliser le numérique pour optimiser la performance et améliorer le bien-être de l’agriculteur."

Pour Sandrine Quoibion, pour envisager le futur, il faudra passer par le numérique : " C’est un atout, une aide précieuse pour les agriculteurs."