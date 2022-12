"Small Talk", le podcast de David Castello-Lopes qui fait mouche, avec François Hollande ou encore Mr Poulpe

Monsieur Poulpe, Melha Bedia, François Hollande ou encore Bob Sinclar, ces "people" se prêtent au jeu : discuter de leur vie, de tout, sauf de ce qui les a rendus célèbres. Enfance, anecdotes, passions (autre que celle qui fait leur métier), vie amoureuse adolescente, tout y passe avec légèreté et complicité. Castello-Lopes, camarade parfait pour les mettre à l’aise, guide ses interlocuteurs dans ses souvenirs. Questions incongrues, banalités, erreurs de jeunesse, tout y passe dans une bonhomie permanente.

Armé d’une liste de questions toutes moins cruciales les unes que les autres, il les pose toutes. Ici, pas de spectacles, de livres, ou d’actualité, on parle des vraies choses : à quoi ils rêvent, ce qu’ils pensent d’eux-mêmes, des impôts, des déménagements…

Et à la fin de chaque épisode, au moment où David fait un cadeau étrange à son invité, on a l’impression d’avoir fait partie de cette conversation, et on se dit que si on avait été dans la pièce on aurait sûrement eu des trucs à raconter.