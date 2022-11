"Small Axe", la mini-série de Steve McQueen sur le racisme systémique en Angleterre

Le réalisateur britannique Steve McQueen, oscarisé pour Twelve years a slave, raconte ici la vie et l'influence historique de la communauté antillaise de Londres des années 1960 aux années 1980. Une collection de cinq films sur le racisme systémique, une œuvre importante à découvrir en intégralité sur Auvio.

Avec cinq épisodes, plus de six heures d'images et vingt ans d'histoire oubliée, le cinéaste offre une fresque historique impressionnante. Produite par Amazon et la BBC, Small Axe mélange des histoires directement tirées de la réalité, comme le premier volet, Mangrove, avec des parties qui s'attachent à restituer l'atmosphère d'une époque, à l'instar de Lovers Rock.

Lui-même issu de cette vague migratoire caribéenne qu'a connue l'Angleterre durant les années 1950-60, Steve McQueen réalise donc ici un projet particulièrement personnel. Il tenait à raconter ces histoires oubliées des livres d'histoire, et pourtant si importantes dans la culture britannique. Pour écrire ses scénarios, il a réalisé des centaines d'interviews et s'est quasiment mué en archiviste. Le metteur en scène expliquait au Festival du film de New York :

Les films de Small Axe racontent, comme d'autres, ce que c'est que d'être noir en ce monde.