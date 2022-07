Smala : du champ à l’assiette à Bruxelles

Smala est né de l’initiative de trois jeunes femmes bruxelloises : Anaïs l’entrepreneuse, Arth la cheffe de cuisine et Zofia la maraîchère. Leur rêve ? Proposer un projet " du champ à l’assiette " – à la fois cuisine et maraîchage – à Bruxelles. Depuis fin 2018, les trois amies se sont ainsi installées dans un champ à Anderlecht – à 9 km à peine de la Grand-Place ! Elles disposent d’une parcelle de 62 ares pour faire pousser – sans pesticides et avec des méthodes naturelles – des fruits, des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs comestibles.

Toutes les trois sont portées par une même philosophie : cultiver la terre à la main de manière écologique et proposer de la nourriture locale et de saison aux Bruxellois. " Ce qui m’anime, c’est de participer au changement de notre système alimentaire. En travaillant la terre, je suis tout le temps au grand air. Ça me fait du bien tout en permettant aux Bruxellois de se régaler de bons légumes" explique Zofia sur leur site internet. Smala répond donc bien à l’un des défis majeurs des villes : diminuer les importations en nourriture et augmenter l’autonomie alimentaire. Dans ce domaine, Bruxelles a de l’ambition : atteindre 30% d’autonomie alors qu’elle serait à peine à 2% aujourd’hui.

>> A voir : BX1 vous présente Smala, un projet du champ à l’assiette

Pour ne pas gaspiller les légumes du champ, l’équipe propose des produits transformés en bocaux : confits, pickles, ketchup, vinaigres et huiles aromatisées. Vous pouvez vous procurer les fruits et légumes de Smala directement dans le champ à Anderlecht tous les samedis. Pendant l’été, vous pouvez même profiter de l’ambiance d’une guinguette !

A côté du maraîchage, Smala a développé un volet cuisine qui s’incarnait au départ par des menus à emporter ou des soirées " resto éphémère ". Depuis 2022, l’équipe a ouvert son propre restaurant " Resto Smala " au cœur de Saint-Gilles. Arth avec l’aide d’un nouveau membre, Marius, concocte des petits plats à partir des légumes du champ d’Anderlecht et d’autres produits locaux choisis avec soin.

Plus d’informations sur le site internet de Smala.