Slowthai : Toute la beauté de "Ugly"

Peut-on réellement dire que Tyron Kaymone Frampton de son vrai nom est un rappeur ou plutôt "uniquement" un rappeur ? La réponse est non et "Ugly" nous le prouve. Fusion entre son flow inimitable forgé dans l’univers rap anglais et un passage maintenant assumé au rock et particulièrement au punk alternatif, ce nouvel album marque un tournant dans la carrière de Slowthai. Le titre éponyme du projet en montre d’ailleurs une bonne facette avec ses riffs de guitares bien distordues et le texte martelé, sorti avec une puissance monstre.

Pour poser les bases de ce "Ugly", il faut souligner que Slowthai a su très bien s’entourer pour le composer et lui donner la nouvelle direction voulue. Aux crédits de l’album, on retrouve notamment Conor Curley et Tom Coll de Fontaines D.C. à la guitare et à la batterie. Il y a aussi le producteur Dan Carey qui collabore habituellement avec des noms comme Kae Tempest, Black Country, New Road ou encore Wet Leg. On retrouve même Shygirl qui prête sa voix sur les backs de la chanson "Feel Good".