SlowHeat : comment moins chauffer votre maison sans avoir froid ?

Chauffer les corps plutôt que les maisons, 12 degrés dans les chambres, toute la famille réunie autour d’un foyer dans la même pièce… C’est un retour 100 ans en arrière, non ?

Le radiant électrique c’est bien plus efficace que le poêle à bois.

" Oui, mais avec des techniques modernes, nuance Geoffrey Van Moeseke. Le radiant électrique au milieu de la maison c’est bien plus efficace sur un plan énergétique que le poêle à bois. " Et certainement moins polluant qu’un poêle à charbon.

" Vingt et un degrés dans les lieux d’habitation, c’est une construction sociale, ajoute Amélie Anciaux, sociologue (UCL). On peut évidemment vivre, sans risque pour la santé, à des températures plus basses. Le chauffage central a été à juste titre perçu comme un progrès. Mais on voit bien aujourd’hui qu’il y a des normes qui ne sont plus tenables sur plan énergétique et environnemental. "

Les responsables du projet SlowHeat insistent : pas question d’imposer aux corps des températures délétères pour la santé, de vivre en ayant froid, de frissonner jour et nuit. L’objectif n’est pas d’accepter le froid, mais de le combattre autrement.