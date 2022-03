Slowby, le nouveau concept pour planifier son slow travel

Le site, lancé depuis ce jeudi 10 mars permet donc de pouvoir recevoir un voyage unique en son genre, bien à vous. Et c’est assez facile d’utilisation.

"Comment ça marche ? En trois temps. Tout d’abord, vous sélectionnez les pièces de votre puzzle, c’est-à-dire les lieux d’intérêts, la gare la plus proche de chez vous, le nombre de jours, etc. Et nous, nous organisons pour vous un trip en slow travel unique en son genre. Ensuite, vous recevez immédiatement une check-list pratique qui vous permet de commencer à préparer votre équipement et vous découvrez votre trip dans votre boîte email trois jours avant votre départ. Et puis, vient le temps de l’exploration et du voyage. Vous pouvez toujours nous joindre via WhatsApp pour poser une question ou simplement partager votre enthousiasme", ajoute Manon.

Slowby ne se considère pas comme une agence de voyages, mais veut plutôt pousser les gens à avoir confiance en eux dans l’organisation d’un tel voyage. "Oui, c’est vraiment ça. On veut donner de la confiance en soi et permettre aux gens que ça devienne la norme. Pour le moment, ce sont des trips de deux à sept jours en Belgique et à vélo pour commencer, mais la randonnée arrivera après."

​​​