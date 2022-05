Slow tourisme / une formule qui séduit de plus en plus

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir voyager autrement. Loin des grandes destinations étrangères, loin des hôtels bondés aussi. Un salon dédié à ces pratiques est d'ailleurs organisé ce week-end à Namur.

On y retrouve des voyageurs qui ont décidé de changer radicalement de style de voyage : entre ceux qui partent à vélo, ceux qui essaient d'éviter autant que possible l'avion, il y en a pour tous les goûts.



Pendant le premier confinement cet entrepreneur s'est lancé dans l'aménagement d'utilitaires pour le voyages et son carnet de commande ne désemplit pas. "J'ai beaucoup de demandes, avec des profils très différents. Je pense que ce concept est dans l'air du temps : on se questionne par rapport à la manière dont on veut voyager aujourd'hui", explique Gabriel Alvarez.