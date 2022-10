Le tireur a avoué le crime sur internet avant de se suicider, selon le site d'informations Sme.sk. Le tireur, âgé de 19 ans, avait posté des messages de haine visant les minorités sexuelles et avait partagé une sorte de manifeste au contenu homophobe et néo-nazi sur Twitter et d'autres réseaux.

Jeudi matin, les deux comptes n'étaient plus accessibles. La police n'a pas voulu, dans un premier temps, confirmer que les deux comptes appartenaient au tireur, ni qu'il était à l'origine du discours haineux, précisant que l'enquête était en cours.