A propos de ce morceau, Clown a expliqué : “Quand nous sommes en tournée, nous avons une " jam room " installée en backstage pour chaque show, dans laquelle nous jouons, nous répétons et nous nous échauffons. Elle nous permet de tester de nouvelles idées aussi. Ce morceau " Bone Church " a pris vie comme ça, pendant la tournée de l’album.5 : The Gray Chapter. Depuis lors, nous y avons travaillé régulièrement et le voilà enfin. Il est taillé pour les fans et offre une vision sur l’histoire de Slipknot, que nous continuons d’ailleurs à écrire.