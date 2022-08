Le groupe partage un nouveau titre de l’album The End, So Far, prévu pour le 30 septembre prochain.

Il s’intitule "Yen" et démarre sur une partie instrumentale avant d’entendre une ouverture mélodique du chanteur Corey Taylor pour ensuite passer sur un refrain plus heavy.

Le groupe s’aventure, selon le NME, sur un terrain plus noise et indus, assez différent de ce qu’il a l’habitude de nous proposer :