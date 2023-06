Slipknot sort un EP surprise de 6 titres

L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Hier en fin de journée, Slipknot a posté sur Instagram une courte vidéo avec des images et une musique inquiétantes, ainsi qu’une adresse URL qui ne passe pas inaperçue : youcantkillme.com. Cette adresse contient un formulaire d’inscription par courriel et une vidéo intitulée " Death March ", qui ressemble à une version ralentie et inversée d' " Adderall " (le morceau d’ouverture de l’album The End, So Far, sorti l’année dernière).