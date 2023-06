Slipknot sort son "Live At MSG" en vinyle pour la première fois

Slipknot a révélé qu'ils allaient sortir leur album Live At MSG en vinyle pour la première fois.

C'est dans le cadre du 15ème anniversaire de leur quatrième album studio All Hope Is Gone que le groupe a annoncé cette sortie. L'album Live At MSG était précédemment sorti en tant que disque bonus avec l'édition du 10e anniversaire de cet album.

La sortie est prévue pour le 18 août.

"Slipknot a toujours plié le monde à sa propre volonté collective", a déclaré le groupe dans un communiqué de presse. "L'un des innombrables exemples s'est produit le 5 février 2009, lorsque le groupe a fait ce que peu de gens auraient pu prédire lorsque nous avons commencé : Slipknot a été la tête d'affiche de la plus grande arène du monde, le Madison Square Garden".

L'album live sera pressé en six variantes différentes en édition limitée, sélectionnées par le groupe, et comprendra une nouvelle pochette réalisée par M. Shawn 'clown' Crahan.