Slipknot ressort 21 clips en HD

De quoi vous faire patienter jusqu’au 7e album grâce à ces archives retravaillées. C’est la première fois que ces mini-films du début de leur arrière seront disponibles dans cette qualité HD. On y trouve des extraits du premier album de 1999, d’Iowa en 2001 et de Vol.3 (The Subliminal Verses) de 2004.

Les clips de "My Plague" et "The Blister Exists" sont partagés aussi en définition standard, sans indication sur une autre sortie future.

Au total, ce sont 21 clips qui sont concernés par ce travail en HD, dont "Dead Memories", "Wait And Bleed", "Spit It Out", et "Duality", pour ne citer qu’eux.

L’intégralité de la playlist est à voir ici.