Slipknot passera par la Belgique cet été !

Et voici une bonne nouvelle ce matin ! Le groupe Slipknot sera de passage sur la plaine de Dessel au Graspop le samedi 17 juin 2023 !

Après l’annonce des premières têtes d’affiche, Def Leppard et Mötley Crüe, il est temps de vous révéler un nouveau grand nom pour le #GMM23 ! Le festival accueillera Slipknot pour clôturer le samedi 17 juin sur la South Stage.

Il y a peu, la formation à neuf têtes emmenée par Corey Taylor a sorti un nouvel album explosif intitulé The End, So Far. Originaires de Des Moines, dans l’Iowa, ses membres masqués sont très appréciés à Dessel. Grâce à une présence impressionnante et des titres uniques, ils écrasent à chaque fois tout sur leur passage. Les fans ne regretteront pas leur 8e venue. Préparez-vous donc pour un concert sous le signe du chaos organisé, des mosh pits et des hits ! La vente des tickets pour le GMM 2023 débutera cette année encore.



En 2023 aussi, le GMM enverra du lourd durant 4 jours. Le Graspop Metal Meeting 2023 aura lieu du 15 au 18 juin inclus. Pour la 26e fois, le site du Stenehei à Dessel va trembler sur ses fondations ! Comme d’habitude, l’affiche ne proposera que les meilleurs groupes dans tous les genres : hardcore, hard rock, black metal, thrash metal, punk, metalcore et bien d’autres encore. GMM 2023 : la grand-messe du metal que les fans attendent avec beaucoup d’impatience. Le compte à rebours a commencé !

Plus d’infos sur www.graspop.be.