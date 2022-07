Slipknot : la famille de Joey Jordison rend hommage au batteur décédé il y a un an

Ce mardi 26 juillet, cela faisait tout juste un an que l’ex-batteur de Spilknot nous quittait à seulement 46 ans. Pour célébrer ce triste anniversaire, sa famille a partagé une vidéo hommage.

Ce clip de 15 minutes a été posté sur le site Nathan Jonas Jordison et le "montre comme un musicien brillant et un humain extraordinaire", le tout accompagné d’un beau message en sa mémoire. On y voit aussi des photos de l’artiste issues des archives personnelles de sa famille.

En fond sonore, on peut entendre "The Rubberband Man" du groupe The Spinners, "100,000 Years" de Kiss, "For Those About to Rock" d’AC/DC, "(Sic)" de Slipknot, "Leader of the Band" de Dan Fogelberg et "In My Time of Dying" de Led Zeppelin. Des titres qui ont largement influencé et marqué Joey Jordison, selon sa famille.