Slipknot dans le metaverse

The Sandbox, un monde de jeu virtuel, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Slipknot, pour faire entrer leur festival, le Knotfest, dans le metaverse.

Dans ce tout nouvel univers, vous pourrez acheter des NFT regroupant des objets collectors du groupe, assister à des concerts, jouer à des jeux et vivre beaucoup d’autres expériences uniques.

Les fans auront aussi accès à de tout nouveaux morceaux du groupe, se procurer du merchandising exclusif et assister aussi à des événements IRL ("in real life").

Tout l’univers carnavalesque du Knotfest se retrouvera donc dans le metaverse et intégrera plus de 20 ans de thèmes et imageries de Slipknot.

"Quand j’ai commencé à jouer à Quake en ligne en 1999 et à Minecraft en 2011, c’était un autre niveau", déclare M. Shawn "Clown" Crahan de Slipknot. "A l’époque, je ne pouvais pas avoir Sid à côté de moi, je ne pouvais pas offrir d’art visuel aux fans. Tout ce que nous pouvions faire ensemble, c’était jouer au jeu. Mais une multitude de possibilités s’offre aujourd’hui à nous avec ceci. Nous écoutons, nous regardons et nous allons là où nos fans nous mènent. Et si vous ne comprenez pas ou si vous êtes inquiets, sachez que nous allons aider nos fans à venir avec nous. Nous allons entrer dans tout cela pour nous tous, ensemble, et nous avons hâte que vous voyiez ce qui va arriver."

À la fois dans l’immobilier virtuel et comme un parc d’attractions, The Sandbox s’inscrit pleinement dans le concept du metaverse en tant qu’espace numérique partagé où les mondes et les héros se mélangent pour créer une certaine sorte de magie. Et c’est bien ce qu’espère créer Sébastien Borget, le COO et cofondateur de cette société : "Nous construisons le futur de l’expression digitale et des interactions sociales. Et ce partenariat invite à penser différemment le concept même de propriété car les NFT de Slipknot pourront être utilisés sur The Sandbox mais aussi sur les autres plateformes compatibles."

Le groupe n’est pas le premier à "voxeliser" (convertir un maillage en représentation 3D par des voxels) son univers dans le metaverse. D’autres marques et artistes se sont déjà penchés sur le concept comme Adidas, Snoop Dogg, Warner Music Group, Ubisoft & Rabbids, Shibuya 109, Gucci, HSBC, The Walking Dead, Les Schtroumpfs et CryptoKitties.

Retrouvez toutes les infos sur le Knotverse ici.