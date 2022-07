Slipknot : Corey Taylor chante avec son fils sur scène

Vended a tout récemment sorti un nouveau single efficace, intitulé " Ded To Me ".

" Cette chanson est impitoyable et sans compromis ", peut-on lire dans le communiqué. " Nous sommes de retour et plus en forme que jamais. Ceci est un vrai fuck you !” "

Vended est composé de Griffin Taylor et Simon Crahan, mais aussi de Connor Grodzicki, Jeremiah Pugh et Cole Espeland.

Du côté des fans de Slipknot, après quelques rumeurs récentes, le nouvel album est officiellement annoncé : The End, So Far nous arrivera le 30 septembre via Roadrunner Records.

Et pour confirmer l‘information, on a déjà eu droit au single " The Dying Song (Time To Sing) " accompagné d’un clip signé Shawn ‘Clown’Crahan :