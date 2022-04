Slipknot : ce gamin qui se prend pour Corey Taylor est exceptionnel

Un tout jeune fan de metal a fait un énorme buzz sur les réseaux après la publication sur Facebook d'une vidéo de lui chantant "Psychosocial" de Slipknot.

L'identité de l'enfant est inconnue, mais ce qui est clair, c'est qu'il a le look de l'emploi. Il a la coiffure de Corey Taylor, les oreilles percées et même un faux tatouage sur sa manche. Quand à son interprétation, elle est à la hauteur du chanteur de Slipknot. Le jeune garçon reproduit la performance de Corey Taylor avec le genre d'énergie féroce à laquelle aspirent tous les métalleux.

Les commentaires sous le post sont remplis d'encouragements pour le chanteur en herbe. Un utilisateur a commenté : "Nous devons réaliser son rêve et amener ce gamin sur scène dès qu'il est assez vieux et prêt. J'adorerais voir ce gamin dans un groupe... Il fait preuve d'une telle énergie et volonté de faire quelque chose pour lequel il est bon." D'autres ont qualifié l'enfant de "superstar" et beaucoup d'internautes ont félicité les parents d'avoir bien élevé leur enfant.

Du coté des nouvelles de Slipknot, le groupe a récemment annoncé un partenariat avec The Sandbox, un monde de jeu virtuel, pour faire entrer leur festival, le Knotfest, dans le metaverse.

