Excellente nouvelle du côté des fans de Slipknot, après quelques rumeurs récentes, le nouvel album est officiellement annoncé : The End, So Far nous arrivera le 30 septembre via Roadrunner Records.

Et pour confirmer l‘information, voici déjà le single " The Dying Song (Time To Sing) " accompagné d’un clip signé Shawn ‘Clown’ Crahan :